Prefeitura reforça importância da vacinação em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas informa que as vacinas seguem disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USFs), atendendo crianças, adolescentes, adultos e idosos. O objetivo é garantir que os calendários de vacinação estejam sempre atualizados, uma medida fundamental para a prevenção de doenças e a proteção da saúde da população.

Vacinação infantil: 0 a 4 anos

Crianças de até 4 anos devem receber vacinas como BCG, hepatite B, rotavírus, pneumocócica, meningocócica C, pentavalente, poliomielite, tríplice viral, febre amarela, hepatite A e varicela. É importante que os responsáveis levem regularmente os pequenos às unidades de saúde para manter o esquema vacinal atualizado.

Vacinação para adolescentes: a partir de 9 anos

Adolescentes podem se proteger com vacinas contra HPV, meningocócica ACWY, hepatite B, tríplice viral, febre amarela e tétano. Também estão disponíveis as vacinas contra dengue e as campanhas sazonais de gripe e COVID-19.

Vacinação para adultos

Adultos devem manter em dia vacinas como tétano, hepatite, tríplice viral, febre amarela (dose única), além de participar das campanhas de vacinação contra dengue e COVID-19.