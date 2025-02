Presidente do Sindimóveis de MS cumpre agenda em Três Lagoas

A presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis-MS), Luciana de Almeida, esteve em Três Lagoas para cumprir uma agenda voltada às necessidades da categoria. A visita incluiu reuniões com vereadores e representantes da Câmara Municipal para tratar de questões como a agilidade na emissão da guia do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e a inclusão de corretores na comissão de avaliação do tributo.

Luciana destacou, durante entrevista nesta sexta-feira (14) ao programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, que a demora na liberação do ITBI tem prejudicado transações imobiliárias, afetando diretamente o mercado. “A necessidade de encurtar esse prazo é fundamental para evitar impactos negativos nos negócios”, afirmou Luciana. Também foi solicitado o retorno de um guichê exclusivo para corretores na Prefeitura, medida que, segundo ela, facilitaria o atendimento e a resolução de questões burocráticas.

Outro ponto abordado foi a revisão do Plano Diretor do município, que está em atraso e tem impactado novos projetos imobiliários. O Sindimóveis-MS se colocou à disposição para participar das discussões e defendeu a realização de audiências públicas para ouvir os profissionais do setor.