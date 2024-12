Previsão do tempo indica volumes significativos de chuva para Três Lagoas

Este cenário se deve atuação de áreas de baixa pressão atmosférica sobre Argentina/Paraguai e o deslocamento de cavados também reforçam as instabilidades na costa Leste, de Mato Grosso do Sul.

A quarta-feira (4), amanheceu com chuva e a previsão do tempo indica que o dia será chuvoso, em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), com o avanço da frente fria, são esperadas mais chuvas até quinta-feira (5), em Três Lagoas.

A temperatura mínima registrada foi de 22°C, e a máxima não passa dos 29°C.