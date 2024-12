PRF divulga balanço da Operação Natal em Três Lagoas

A Operação Natal 2024, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre 20 e 25 de dezembro em Mato Grosso do Sul, registrou 48 acidentes, 15 deles graves, com 49 feridos e quatro mortes. Apesar de uma leve redução no número total de acidentes em relação ao ano passado, práticas perigosas como dirigir alcoolizado e ultrapassagens indevidas continuam frequentes.

Durante a operação, a PRF realizou 4.903 testes de alcoolemia, flagrando 57 motoristas sob efeito de álcool. Foram emitidas 1.882 autuações, incluindo 155 por falta de uso do cinto de segurança e 35 crianças sem dispositivos adequados. Além disso, 398 ultrapassagens perigosas foram registradas. A fiscalização também resultou na apreensão de 1,1 tonelada de maconha e na recuperação de sete veículos roubados.

Na região de Três Lagoas, três acidentes foram registrados nas rodovias BR-162 e BR-158, com a apreensão de oito veículos por irregularidades. Foram feitos 340 testes de alcoolemia, e uma pessoa foi presa por dirigir embriagado.

O coordenador da PRF em Três Lagoas, José Torres, destacou os avanços em comparação à operação de 2023, que teve cinco acidentes registrados. Segundo ele, houve uma redução significativa no número de infrações, como excesso de velocidade, reflexo de uma maior conscientização dos condutores.