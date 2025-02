Primeira chamada do Prouni será divulgada às 18h desta terça-feira

O resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2025 será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 4 de fevereiro, às 18h, no horário de Brasília. Os candidatos podem acessar o resultado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição, serão ofertadas 338.444 bolsas de estudo em 403 cursos de 1.031 instituições privadas no país, sendo 203.539 bolsas integrais e 134.905 parciais.

Os candidatos aprovados na primeira chamada deverão entregar a documentação necessária entre 4 e 17 de fevereiro, conforme estipulado pelo Edital nº 2/2025. A documentação pode ser apresentada presencialmente na instituição ou enviada de forma eletrônica, dependendo da estrutura oferecida pela instituição. As instituições devem disponibilizar um campo específico em seus sites para o envio dos documentos ou indicar locais e horários para entrega presencial.

Confira o cronograma do Prouni 2025/1: