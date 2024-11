Primeira corrida Track & Field Experience agita domingo chuvoso em Três Lagoas

A chuva, longe de ser um empecilho, trouxe uma sensação de renovação e deixou os corredores ainda mais animados. O veterano Nabil Morredini, de 60 anos, mostrou que a idade é apenas um detalhe quando se trata de manter a saúde em dia. “O domingo está ótimo, com essa chuvinha fraca. Levantar cedo faz parte do processo. Correr faz bem pra saúde, e o esporte é tudo na vida”, declarou Morredini.

Na manhã deste domingo (3), a cidade de Três Lagoas foi palco da primeira edição da Track & Field Experience, um evento esportivo que reuniu cerca de 400 corredores dispostos a superar, não só os desafios da prova, mas também o tempo chuvoso. A concentração começou às 5h, seguida de um aquecimento às 6h. Às 6h30, os participantes partiram para as provas de 5 km e 10 km, encerrando com a premiação às 9h.

Entre os corredores estava também Leila Queiroz, de 52 anos, que falou sobre as motivações para acordar na manhã de um domingo com chuva, para correr. “Acho que a gente vicia. Tem gente que se apega a coisas ruins, mas a corrida é um vício do bem. Acordar às 4h da manhã para correr, mesmo debaixo de chuva, já faz parte”, explicou.

A organizadora do evento, Luiza Mas, expressou sua alegria com o sucesso da corrida, mesmo com as adversidades climáticas. “Foi uma experiência única. Ver isso acontecer, apesar da chuva, nos traz uma sensação de missão cumprida. Queremos que as pessoas vivenciem uma corrida saudável e prazerosa, como a Track & Field propõe em todo o Brasil. Sabemos que muita gente ficou de fora porque as vagas foram limitadas, mas vamos ampliar as inscrições nas próximas edições e oferecer uma experiência ainda maior”, prometeu Luiza.