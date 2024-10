Procon de Três Lagoas fiscaliza estabelecimentos para retirar marcas de azeite impróprias para consumo

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon) iniciou uma operação para fiscalizar e retirar do mercado marcas de azeite de oliva impróprias para consumo. Isso porque o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou, na terça-feira (22), uma lista com 12 marcas de azeite de oliva que tiveram lotes desclassificados para venda. A fiscalização, em Três Lagoas, seguirá até quinta-feira (24).

De acordo com o Procon, os fiscais vão monitorar supermercados, mercearias, atacadistas e diversos estabelecimentos comerciais da cidade para assegurar o cumprimento das marcas suspensas. “Essa iniciativa tem como objetivo proteger os consumidores e garantir que os comerciantes cumpram as regulamentações atuais. Os estabelecimentos que não obedecerem às determinações estarão sujeitos a multas e outras sanções previstas na legislação”, explicou o diretor do Procon, Nuna Viana.