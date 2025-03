Produção de motocicletas tem o melhor resultado dos últimos 14 anos em Três Lagoas

O número de motocicletas no Brasil tem crescido, tanto em relação ao número de veículos, quanto ao número de domicílios com motos. No país, a atual frota é 40% maior do que a dez anos. Este crescimento se dá pela praticidade e pela economia.

A agente de crédito Thaynara Moreira relata os fatores que a influenciaram a trocar sua bicicleta por uma moto. “A economia em relação a gasolina, a questão do conforto e a locomoção sem precisar da bicicleta”, afirmou.

Com o aquecimento do mercado, as concessionárias têm facilitado cada vez mais as vendas de motocicletas. A indústria registrou no primeiro bimestre de 2025, um aumento de 21,7% das produções deste veículo. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), foram registradas 342.799 motocicletas produzidas no Brasil.