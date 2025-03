Programa Bolsa Família beneficia mais de 7,7 mil famílias em Três Lagoas

O programa Bolsa Família segue como um dos principais instrumentos de combate à pobreza e distribuição de renda em Três Lagoas. Atualmente, 7.704 famílias recebem o benefício, que tem valor mínimo de R$ 600,00. A média de pagamento na cidade é de R$ 668,00 por família, com uma composição média de quase três pessoas por lar. Com isso, o programa injeta mensalmente cerca de R$ 5,2 milhões na economia local.

Segundo Mariana Cobra, coordenadora do Setor de Benefícios Socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social, o Bolsa Família passou por mudanças, incluindo a garantia de que nenhuma família receba menos de R$ 600,00. “Caso a família esteja em transição de desemprego para emprego formal, ela continua recebendo 50% do valor do benefício por até 24 meses”, explica Mariana.

CADÚNICO

O critério para adesão ao programa continua sendo a renda per capita de até R$ 218,00, além da inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico). No entanto, o Cadastro Único está passando por uma migração de sistema, saindo da gestão da Caixa Econômica Federal para a base do Dataprev. “Essa transição exige CPF de todos os membros da família e permite a incorporação automática de dados, tornando o sistema mais eficiente e seguro”, destaca a coordenadora. A mudança também impacta no acesso a outros benefícios.

Mariana esclarece que o Cadastro Único é utilizado para programas como auxílio-funeral, cestas básicas e transporte estudantil. Atualmente, Três Lagoas tem quase 25 mil famílias registradas no sistema, mas nem todas são beneficiárias do Bolsa Família, pois o cadastro também atende a outras políticas públicas.