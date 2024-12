Projeto de educação fiscal com crianças é destaque em prêmio municipal

Um projeto desenvolvido pela professora Sandra Delgado, no Centro de Educação Infantil Maronita Pereira dos Santos, no bairro Jupiá, em Três Lagoas, foi eleito o melhor na 5ª edição do Prêmio Professor da Infância. A iniciativa busca conscientizar crianças de 6 anos sobre a importância da preservação do patrimônio público e do papel dos impostos no financiamento de serviços essenciais.

A prática pedagógica, implantada com a turma do G6, ensina que bens públicos não são ‘gratuitos’ e que o dinheiro dos impostos, pago pela comunidade, é usado para a manutenção desses serviços. Sandra explicou que o objetivo é formar cidadãos responsáveis desde cedo, incentivando o cuidado com diversos bens, como os kits escolares fornecidos pela prefeitura. “As crianças entendem que esses materiais são pagos pelo nosso trabalho e, por isso, precisam ser preservados”, ressaltou a professora.