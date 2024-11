Projeto do curso de contabilidade da UFMS de Três Lagoas concorre etapa nacional em concurso

Um projeto de extensão do curso de Contabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, está concorrendo à etapa nacional do concurso de Educação Fiscal de 2024.

A iniciativa é promovida pelo professor e coordenador do curso e do projeto, Cleston dos Santos, que realizou uma ação extensiva de conscientização a respeito da importância da nota fiscal, por meio de palestras para crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas de Três Lagoas . “A ação do nosso projeto visa discutir a função socioeconômica dos tributos. Esse é um tema delicado; partimos inicialmente explicando o que é cidadania, mencionando o conjunto de direitos e deveres que temos dentro da sociedade. Mencionamos que eles também devem, inclusive de cuidar de toda a estrutura pública, bem como acompanhar e fiscalizar a boa aplicação desse recurso público.”

Uma parceria do curso com a Secretaria Estadual de Fazenda possibilitou o desenvolvimento de material didático de apoio com livros e apostilas. A equipe do projeto conta atualmente com mais de 100 alunos e 15 professores. “Nós entregamos o material para eles, de produção própria, uma cartilha com orientação de todo o projeto e também fazemos a entrega de materiais complementares. Por fim, também aplicamos um questionário para avaliar qual foi a percepção deles. Estamos bem felizes representando Mato Grosso do Sul“.