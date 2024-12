Projeto 'Natal Solidário' busca doações para crianças carentes em Três Lagoas

A iniciativa, idealizada por jovens moradores do bairro Guaporé, já conta com a participação de mais de 100 pessoas e tem mobilizado toda a comunidade. Segundo os organizadores, o projeto foi inspirado em ações realizadas no próprio bairro, durante a infância, e visa despertar o espírito solidário nas novas gerações. “Ver pessoas ajudando foi o que nos motivou a iniciar o projeto“, destaca Sthilver Vinicius, um dos fundadores.

O projeto “Natal Solidário Amigos do Liminha” está arrecadando brinquedos para levar alegria a crianças carentes de Três Lagoas neste fim de ano. A ação, que teve início em 2023, visa beneficiar comunidades em situação de vulnerabilidade social, com a entrega dos presentes programada para o dia 14 de dezembro.

A arrecadação de brinquedos é feita por meio de doações de itens novos ou em dinheiro, que são usados para adquirir os presentes. O público alvo desta ação são crianças e adolescentes. As doações podem ser feitas até o dia 12 de dezembro, com a entrega marcada para o dia 14, às 16h, em diversos bairros da cidade, saindo do Guaporé e percorrendo o Vila Aro, São João, Vila Verde e Guanabara.

A ação busca não apenas proporcionar um Natal mais feliz para as crianças, mas também incentivar a participação de mais pessoas. Quem deseja contribuir, pode entrar em contato com o fundador Riquelme de Souza através do telefone WhatsApp (67) 99209-0641.