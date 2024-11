Promoção do Grupo RCN vai sortear quadriciclo e casa de bonecas neste Natal

https://youtube.com/watch?v=msPKDGe7ksI

Repetindo o sucesso do Dia das Crianças, o Grupo RCN também sorteará uma casa de bonecas, oferecendo um presente especial para as meninas.

A ação é divulgada pelas fanpages no instagram do JP News (@jpnewsms) e Cultura TVC (@culturatvc). Para concorrer, basta comprar nas lojas participantes, como Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Butique do Café, Implanto Prime, entre outras. As promoções também estão presentes nas rádios Band FM e Cultura FM, na TVC HD, no Jornal do Povo e nas redes sociais do grupo.

O gerente do Grupo RCN, Fernando Moraes, ressalta a importância das promoções para a economia do município. “Estamos movimentando o comércio e incentivando as compras em Três Lagoas. Com essas ações, valorizamos não só nossa audiência, mas também nossos parceiros comerciais, fortalecendo a economia da região”, ressalta Fernando.