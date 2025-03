Quando a Prefeitura de Três Lagoas poderá abrir novo concurso? Entenda

Desde a homologação do certame, em fevereiro de 2022, mais de 1.500 candidatos foram chamados, sendo que mais de 1.100 tomaram posse em diferentes cargos. Em janeiro de 2025, o prefeito Cassiano Maia realizou novas convocações, incluindo 118 profissionais para a área da Educação, entre cargos administrativos e professores.

A Prefeitura de Três Lagoas prorrogou até 23 de fevereiro de 2026 o prazo de validade do concurso público realizado em 2021. A decisão foi oficializada por meio de um decreto municipal assinado pelo ex-prefeito Angelo Guerreiro e permite que a administração continue convocando aprovados conforme a necessidade.

Entre as regras está o limite de até cinco faltas abonadas no ano

Atraso nas aulas de projetos culturais deve-se a readequação do cronograma

Com a prorrogação, um novo concurso só deverá ocorrer após o término da validade do atual ou caso as vagas disponíveis não sejam suficientes para suprir a demanda da administração. A decisão depende de fatores como déficit de servidores, necessidade de novos cargos e viabilidade financeira para a contratação.

Até o momento, a prefeitura não anunciou previsão para um novo concurso, mantendo o foco na convocação dos aprovados dentro do prazo vigente. Interessados em futuras seleções devem acompanhar os canais oficiais da administração municipal para atualizações.