Quando começar a montar a árvore de Natal?

Para os católicos, a montagem da árvore de Natal possui um simbolismo profundo. A devota da Renovação Carismática de Três Lagoas, Michelle Freitas, explica que a tradição de montar a árvore começa no primeiro domingo do Advento, um período de preparação para o Natal, que marca a espera pela chegada do Menino Jesus. “Essa é uma época de expectativa e preparação. A montagem da árvore simboliza esse tempo de espera e, principalmente, a esperança na vinda do Messias”, destaca Freitas.

Em uma das principais lojas de utilidades da cidade, o gerente Guilhermo Carrilo comenta sobre o aumento das vendas desde o início de novembro. “O movimento está indo muito bem desde o dia 4 de novembro, quando iniciamos as promoções do nosso encarte de Natal. Temos ofertas que variam de R$ 2,99 a itens mais sofisticados, com árvores de até 3 metros de altura, que chegam a R$ 800″, afirmou Carrilo.

Com o Natal se aproximando, as lojas de Três Lagoas já estão repletas de consumidores em busca de itens que garantem a magia e a beleza da data. A expectativa da população é de encontrar os melhores preços para a decoração natalina e, com isso, a movimentação no comércio local já está em alta.

Os enfeites da árvore também carregam significados especiais. A estrela no topo da árvore remete à estrela que guiou os três reis magos até o local do nascimento de Jesus, enquanto os presentes ao redor representam os itens ofertados pelos magos: incenso, ouro e mirra. Além disso, os sinos e os laços simbolizam a harmonia familiar e o som das sinagogas na época do nascimento de Cristo. A empresária, Silvia Maia, por exemplo, está se preparando para decorar sua casa. “Estou começando agora, conferindo as novidades, e estou encantada com as opções. Este ano vou comprar tudo novo. Adoro a época natalina, a energia é sempre maravilhosa”, contou Maia.

Já a aposentada Iara Freitas, uma apaixonada pela tradição de montar a árvore de Natal, começou os preparativos ainda em outubro. Para ela, essa é uma prática que remonta à sua infância, quando seu pai era responsável pela decoração. “Meu pai sempre armava o presépio e a árvore de Natal, e ele nos ensinou a fazer isso. Agora, essa tradição continua na minha família. Meus filhos, meus netos, todos ajudam na montagem”, explica Iara, que ainda está finalizando a decoração de sua casa. “Estou montando a lareira e preparando tudo para colocar as meias das crianças, mas ainda falta bastante coisa”, diz a aposentada.

Em Três Lagoas, a inauguração das luzes natalinas, que decoram vários pontos da cidade, aconteceu no dia 14 de novembro. As ruas iluminadas encantam moradores e visitantes, criando um ambiente festivo e acolhedor. A cidade está pronta para celebrar o Natal, e a cada ano, o comércio e as famílias se preparam para transformar este momento em uma grande festa, repleta de significados, tradições e, claro, muitos enfeites.