Quase ex-prefeito Angelo Guerreiro e o prefeito eleito Cassiano Maia parecem ter feito “às pazes”

Tô de olho

E a visibilidade de gestão não ficou apenas em palavras na reta final de 2024. Angelo Guerreiro fez questão de colocar a frota de veículos da administração pública na rua. Dezenas de carros, pick-ups estão expostos há três dias na Feira Central para que a população veja o que foi adquirido no período em que esteve à frente da Prefeitura. Na sexta-feira, Guerreiro reunião o secretariado – atual e novo – para enfatizar que é necessário “cuidar bem do patrimônio” – ao apontar que quando assumiu estava “tudo sucateado”. Fica aí o pitaco do quase ex-prefeito, que está saindo, mas sem deixar de dar aquele tradicional “chamão” nos gestores do passado.