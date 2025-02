Radares de Três Lagoas registram mais de 8,8 mil infrações no 1º mês de fiscalização

Desde o início da fiscalização eletrônica em 2 de dezembro de 2024, os radares instalados em Três Lagoas já registraram 8.839 infrações. Os onze equipamentos identificaram infrações no trânsito, mas as autuações ainda estão em fase de análise antes da emissão das multas.

A maior velocidade captada foi de 67 km/h, na avenida Capitão Olinto Mancini, que também lidera em número de infrações. Os dados referentes ao restante do mês de janeiro ainda estão em processo de contabilização.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), os radares são essenciais para a segurança viária, seguindo estratégias nacionais para reduzir acidentes. Além da fiscalização de velocidade, os equipamentos contam com câmeras de alta tecnologia capazes de identificar veículos clonados, roubados ou envolvidos em crimes, auxiliando no combate à criminalidade.

Debate

Desde sua implantação em outubro, os radares geram questionamentos, inclusive na Câmara Municipal. O vereador Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues, chegou a criticar a falta de exibição de velocidade visível para os motoristas e a sinalização dos dispositivos, classificando os radares como uma “pegadinha” para multar condutores.

Pontos

Os radares estão instalados nos seguintes locais:

Rua Custódio Andrias, próximo ao Estádio da ADEN;

Avenida Rosário Congro, Jardim Alvorada, próximo ao Detran;

Rua Maria Guilhermina Esteves, próximo à Banda Marcial;

Rua Elviro Mário Mancini, próximo ao número 1685;

Avenida Elviro Mário Mancini, próximo ao Fórum;

Avenida Aldair Rosa de Oliveira (Circular da Lagoa Maior), próximo à PRF;

Avenida Olyntho Mancini, em frente à Clínica da Mulher;

Rua Egídio Th