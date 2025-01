Raízen recebe financiamento de R$ 1 bilhão para nova unidade de etanol próxima a Três Lagoas

Diferente do etanol convencional, o E2G utiliza enzimas específicas para extrair açúcares da celulose do bagaço da cana-de-açúcar, que são fermentados para produzir o biocombustível. Essa tecnologia é considerada essencial para ampliar a produção de combustíveis sustentáveis, como o SAF (combustível sustentável de aviação), hidrogênio verde e combustível marítimo.

O projeto prevê um investimento total de R$ 1,4 bilhão, incluindo recursos do Programa BNDES Mais Inovação e do Fundo Clima, cada um responsável por R$ 500 milhões. Durante a fase de construção, mais de 1.500 empregos diretos devem ser gerados, enquanto a operação da unidade contará com cerca de 200 postos de trabalho.

Atualmente, o E2G representa menos de 1% da produção de etanol no Brasil. Com o apoio do BNDES, a capacidade nacional deve atingir 440 milhões de litros até 2028, considerando as seis plantas planejadas pela Raízen.

De acordo com Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, o projeto contribui para a transição energética e fortalece a cadeia de fornecedores de insumos e equipamentos no Brasil. Já José Luís Gordon, diretor do BNDES, destaca que o etanol celulósico pode consolidar o país como líder na produção de biocombustíveis avançados, com investimentos futuros estimados em R$ 167 bilhões para atender à demanda por SAF e combustíveis marítimos.

*Com informações do Governo Federal