Reajuste no ICMS deve aumentar preço dos combustíveis a partir de sábado

A medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) traz aumento no imposto sobre a gasolina e o diesel, enquanto o GLP (gás de cozinha) terá uma leve redução no imposto. Em Três Lagoas, os proprietários de postos já se preparam para repassar os novos custos aos consumidores.

A partir do próximo sábado (1º), entram em vigor os novos valores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis em todo o país.

Além do ICMS, o preço da bomba também é influenciado pela cotação do dólar e pela política de preços da Petrobras. “O dólar é a base de tudo. Tentamos segurar o preço com o estoque, mas a Petrobras tem feito repasses semanalmente, o que torna impossível evitar os aumentos“, explica Leandro.

Atualmente, os preços médios em Três Lagoas estão em R$ 6,28 para a gasolina, R$ 4,30 para o etanol e R$ 6,76 para o diesel.

No entanto, o mês de janeiro já trouxe queda no consumo, agravando ainda mais o cenário para os empresários. “Esse mês é muito difícil para nós. Há uma queda de 20% a 30% no consumo nas bombas, ainda mais com tantas despesas para o consumidor, como IPTU e IPVA” relata o empresário.