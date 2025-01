Reforma da rampa do balneário de Três Lagoas tem início nesta segunda-feira

Personal

Atividade física auxilia no desempenho cerebral

De acordo com o educador físico, José Augusto Dias, a atividade física auxilia no desempenho cerebral. O educador citou que a primeira mudança notável no organismo com a prática de exercícios é a mentalidade. “Os hormônios do prazer, a endorfina e a serotonina, vão causar um bem-estar no seu corpo.” No entanto, ele cita que, […]