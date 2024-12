Reme terá escola e mais dois CEIs

Outras novidades incluem a nova Escola Júlio Colinos, que ampliará em quase 300 vagas, e uma escola em tempo integral, que será construída no bairro Montanini. Com essas ampliações e construções, a Rede Municipal de Ensino deve aumentar o número de matrículas de 16 mil para 20 mil alunos.

Para atender a essa demanda, o plano de governo prevê a ampliação de novos Centros de Educação Infantil (CEIs), além da construção de mais duas unidades para atender a educação infantil. Uma será construída com recursos próprios, no bairro Alto da Boa Vista, e outra, que ainda não teve o local divulgado, será financiada pelo governo federal.

Leia o Artigo do Jornal do Povo da edição deste sábado (21)

A modernização do ensino também é uma prioridade, de acordo com a secretária. A implantação do projeto “Cubo Mágico” vai oferecer atividades extracurriculares em áreas como robótica, tecnologia, produção audiovisual e teatro. A Secretaria Municipal de Educação pretende firmar uma parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para viabilizar cursos e laboratórios no espaço, que entrará em funcionamento em 2025.

Para os alunos do 5º ao 9º ano, a proposta é investir no uso de Chromebooks, permitindo a realização de atividades tanto na sala de aula quanto em casa. “Queremos que os alunos saiam da escola pública com conhecimento pleno das novas tecnologias”, destacou Ângela Brito.

Formação dos professores

A valorização e o suporte aos professores também fazem parte das metas da secretaria. A gestão pretende intensificar projetos de formação continuada, além de ampliar o atendimento psicológico para docentes e alunos com necessidades especiais, como autistas. Atualmente, novos psicólogos atuam na rede, mas a ideia é ampliar esse atendimento, com possibilidade de concursos públicos futuros. (Ana Cristina Santos)