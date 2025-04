Riedel dá prazo para decidir futuro político no PSDB

PRAZO

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), estabeleceu o fim de abril como prazo final para definir seu futuro político. Caso o PSDB não resolva até lá sua estratégia nacional, que pode incluir fusão com o Podemos e federação com o Republicanos, além de conversas com o MDB, Riedel promete tomar uma decisão independente da legenda. Ele destaca a urgência de clareza para orientar prefeitos, vereadores e lideranças do Estado. “Se não chegar nenhuma solução, eu vou tomar a minha decisão”, afirmou.

CLIMA

O vereador Vagner Tenório, o Silverado (PSDB), tem feito críticas sutis, e, às vezes, nem tão sutis, à gestão do prefeito Cassiano Maia (PSDB). Embora ambos sejam tucanos, Silverado tem demonstrado certo distanciamento político do Executivo, especialmente durante as sessões da Câmara. A relação entre os dois parece não ser das mais harmoniosas. Vale lembrar que Silverado tem fortes ligações com o ex-prefeito Guerreiro, a quem considera como um “pai político”.