Saiba quais documentos serão aceitos nos dois dias de provas do Enem 2024

Com a chegada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que será realizado neste domingo (3) e no dia 10 de novembro, os participantes devem levar um documento oficial com foto, impresso ou digital, para identificação e acesso às salas de prova.

Em Mato Grosso do Sul, os portões dos locais de aplicação serão abertos às 11h e fechados às 12h, com início das provas às 12h30. No primeiro dia, a duração é de cinco horas e 30 minutos, encerrando às 18h (horário de MS). Participantes com pedido aprovado de tempo adicional terão até as 19h para concluir o exame. No segundo dia, a prova terá cinco horas.

Documentos válidos incluem Carteira de Identidade Nacional (CIN), RG digital, e-Título (versão digital do título eleitoral), CNH digital ou documentos na seção “Meus Documentos” do app Gov.br. Caso utilize uma versão digital, o participante deve garantir que o aplicativo está atualizado para evitar problemas.

Participantes estrangeiros devem apresentar documento oficial com foto, como passaporte ou identidade emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Sem documento de identificação, o candidato não poderá permanecer no local de prova.

Para casos de perda ou extravio de documentos físicos, boletins de ocorrência (B.O.) não serão mais aceitos. O participante deverá apresentar uma versão digital válida dos documentos. Cópias autenticadas, fotos de documentos digitais fora dos aplicativos oficiais ou documentos sem foto também não serão aceitos.

Conforme o edital do Enem 2024, documentos danificados, ilegíveis ou com foto que impeça a completa identificação serão permitidos mediante uma identificação especial, incluindo coleta de dados e foto, realizada por um colaborador.

Se o participante usar máscara de proteção, deverá retirá-la para identificação.

Documentos válidos para identificação:

Para brasileiros:

Identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas ou conselhos de classe.

CNH.

Passaporte.

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Documentos digitais com foto (CNH digital, e-Título, RG digital, CIN digital).

Para estrangeiros: