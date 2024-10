Saiba quais vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador de Três Lagoas

Energia Elétrica

Cuidados para instalação de decoração no 'Dia das Bruxas' podem evitar acidentes

Com a chegada do Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro, a Neoenergia Elektro reforça a importância de adotar cuidados especiais ao decorar residências, condomínios e espaços públicos em Três Lagoas. O uso inadequado da energia elétrica em decorações com luzes e enfeites pode representar riscos de acidentes. Antes de tudo, é essencial […]