Saúde em Três Lagoas avança em 2024 com novas tecnologias e redução de filas

A Secretária Municipal de Saúde de Três Lagoas, Elaine Fúrio, realizou um balanço das ações desenvolvidas em 2024, destacando avanços significativos na área da saúde. Após oito anos de trabalho, sendo três dedicados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, 2024 marcou um período de fortalecimento dos serviços de saúde e melhorias no atendimento.

Conquistas

Entre as conquistas do ano, Elaine ressaltou a implementação da telemedicina e do teleatendimento, como o TeleUPA, que reduziram filas e a superlotação nas unidades de saúde. Embora ainda haja necessidade de expandir especialidades, o serviço é visto como um passo importante para o futuro.

Outro destaque foi o investimento em serviços de alta complexidade. O Hospital Regional e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora expandiram atendimentos em áreas como cardiologia, UTI neonatal e pediátrica, e leitos para gestação de alto risco. Isso resultou em uma redução significativa de 40% a 50% nas transferências de pacientes para Campo Grande.

A secretária também apontou uma melhora na UPA, que registrou cerca de 9 mil atendimentos em novembro, incluindo consultas presenciais e via telemedicina. Esse avanço também contribuiu para diminuir solicitações de exames laboratoriais e de imagem.