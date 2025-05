Mutirão de vacinação contra gripe será realizado neste sábado em Três Lagoas

“Nós vamos obedecer às regras do Plano Nacional de Imunização e estaremos focando no grupo prioritário. Por quê? Porque nós estamos com 21% quanto a meta, não só do nosso município, mas de todo o país, todos os municípios têm que cumprir uma meta de, no mínimo, 90%”, ressaltou a coordenadora.

Apesar da ampliação dos locais de vacinação, a imunização neste momento continua restrita ao grupo prioritário, que inclui crianças, gestantes e idosos. Humberta enfatizou a importância de priorizar esses grupos, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.

“Nós seguimos a vacinação contra a gripe desde o dia 1º de abril, estamos vacinando, e como você mesma disse, estamos com apenas 21% de cobertura dentro do grupo prioritário, que são gestantes, crianças e idosos”, explicou a coordenadora.

A coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, detalhou as ações que serão realizadas. A vacinação contra a gripe está em andamento desde o dia 1º de abril, mas a adesão ainda está muito abaixo do esperado.

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas está intensificando os esforços para aumentar a cobertura vacinal contra a gripe no município. Diante dos números preocupantes, com apenas 20% da população vacinada, a secretaria promoverá mutirões de vacinação, começando pela Feira Central.

Os dados de hospitalizações e óbitos por gripe no estado apontam para maior incidência em crianças de um a nove anos e em idosos a partir de 60 anos.

O aumento das síndromes respiratórias tem sido observado tanto no estado quanto em Três Lagoas, com maior procura por atendimento nas unidades de pronto-socorro, principalmente entre as crianças. Além dos vírus da gripe (H1N1, H3N2 e influenza B), outros vírus respiratórios também estão em circulação.

Diante desse cenário, a coordenadora do setor de imunização reforça a importância das medidas sanitárias, como lavar as mãos, usar álcool em gel e utilizar máscara, especialmente para pessoas com sintomas respiratórios.

“Se está muito mal, não pode ir trabalhar, tem que ficar afastado. Se está conseguindo ir trabalhar, vai trabalhar de máscara”, orientou.

A vacina disponível no SUS protege contra os principais tipos de vírus da gripe em circulação (H1N1, H3N2 e influenza B). Com a proximidade do inverno, a tendência é de aumento dos casos, o que reforça a necessidade de vacinação e prevenção.

“Então, nós temos três diferentes tipos de proteção para os vírus que estão circulando neste momento que a gente ainda nem está no inverno. Então, a tendência é se agravar com o inverno. Então, quem está dentro do grupo prioritário se vacine e quem não está adote as outras medidas sanitárias para a gente possa ter uma situação de controle para a gente não chegar, por exemplo, a uma situação fora do controle como está a nossa capital”, alertou Azambuja.

A Secretaria de Saúde reforça o apelo para que a população do grupo prioritário procure a vacinação e que todos adotem as medidas de prevenção para evitar a propagação da gripe em Três Lagoas.