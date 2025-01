Secretários de Administração e Educação falam sobre processo de recontratação de funcionários

Na manhã desta segunda-feira (20), a secretária de Educação de Três Lagoas, Ângela Brito, e o secretário de Administração, Jardel Matos, participaram do programa RCN Notícias, transmitido pela Cultura FM 106,5 e TVC Agora 13.1. Durante a entrevista, abordaram o processo de exoneração e contratação de servidores no município.

Em 2 de janeiro, a prefeitura iniciou as exonerações de aproximadamente 400 servidores comissionados. O secretário Jardel Matos explicou que o processo de demissão e exames demissionais foi realizado de forma ágil, concluindo-se entre os dias 3 e 10 de janeiro. Apesar das demissões, a administração segue funcionando sem grandes prejuízos aos serviços públicos, com a contratação de servidores essenciais para a continuidade do trabalho.

Matos destacou que, após as exonerações, será necessário contratar mais servidores. A folha de pagamento da prefeitura, que atingiu o índice de 53,48%, precisa ser reduzida para menos de 47%, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para alcançar esse objetivo, as demissões foram uma medida necessária, embora difícil, devido ao impacto nas famílias dos servidores exonerados. O secretário também revelou que a folha de pagamento da prefeitura gira em torno de R$ 580 milhões e que o objetivo é reduzi-la para menos de R$ 500 milhões.