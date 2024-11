Segunda capivara é encontrada morta após atropelamento na avenida dos Oleiros

Três Lagoas registrou mais um caso de atropelamento envolvendo capivaras na avenida dos Oleiros, região da Segunda Lagoa. Na madrugada desta sexta-feira (1° de novembro), o corpo de uma capivara foi retirado da via por volta das 5h30. Este é o segundo incidente registrado na área em menos de um mês, sendo que, no último dia 18 de outubro, outra capivara foi encontrada morta na mesma avenida, também vítima de atropelamento.

No incidente anterior, o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, flagrou o corpo do animal enquanto passava pelo local e registrou a cena em vídeo. Ele compartilhou as imagens com o Grupo RCN, relatando os indícios de atropelamento e partes do veículo envolvido espalhadas pela pista. Assim como no caso mais recente, não há informações sobre o condutor responsável pelo atropelamento.