Sejuvel aposta na descentralização do esporte para fortalecer comunidades

Nesta semana, Walter da Silva Dias, conhecido como “Hulk”, tomou posse como secretário da Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel) de Três Lagoas. Ele adiantou que uma das metas é a descentralização do esporte na cidade.

O novo secretário destacou que as atividades esportivas em Três Lagoas estão concentradas principalmente no Ginásio Municipal Cacilda Acre e no Ginásio Eduardo Milanês. “Precisamos levar o esporte para os bairros, para as bases, criando estruturas adequadas para que a comunidade tenha acesso próximo de suas casas”, afirmou.

Além da descentralização, Hulk frisou a importância de ampliar a oferta de modalidades esportivas. Esportes como vôlei, basquete, handebol e até atividades ao ar livre estão na pauta da Sejuvel. “Hoje, o futebol já é mais descentralizado, mas queremos expandir isso para outras modalidades, criando espaços que atendam às crianças e aos jovens diretamente nos bairros, sem a necessidade de atravessar a cidade para praticar atividades físicas”, explicou.