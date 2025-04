Semana Acadêmica de Jornalismo da Aems destaca interfaces da comunicação

Nos dias 2, 3 e 4 de abril, a AEMS realiza a Semana Acadêmica de Jornalismo 2025, com o tema ‘Jornalismo e suas Interfaces’. O evento acontece na Produtora de Audiovisual da instituição, localizada na avenida Júlio Ferreira Xavier, 2750, no Distrito Industrial, em Três Lagoas, a partir das 19h.

A programação inclui palestras, workshop e sorteios, oferecendo aos participantes uma imersão no universo da comunicação. Para obter o certificado de participação de 20 horas, é necessário pagar uma taxa simbólica de R$ 15,00, com inscrições abertas diretamente na Tesouraria da AEMS.

Confira a programação:

2 de abril – O Futuro da Comunicação Empresarial: Tendências e Inovações

Palestrante: Anderson Polarini

Com 29 anos de experiência em comunicação empresarial, relações institucionais e gerenciamento de crises, Anderson Polarini já atuou em empresas como Porto Seguro, Vale e Suzano. Eleito um dos cinco melhores executivos de comunicação do Centro-Oeste pela Top Mega Brasil, abordou em 2023 sua trajetória no setor, sendo reconhecido como o melhor do ano. Em 2024, recebeu o diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), experiência que também será tema de sua palestra.