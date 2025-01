Senac de Três Lagoas oferece cursos gratuitos com vagas limitadas

O curso de atendimento pré-hospitalar, com 15 horas de duração, ocorrerá à noite e exige que o participante seja técnico de enfermagem. Já os cursos de camareira, com 40 horas, e manicure e pedicure, com 160 horas, estão disponíveis para pessoas acima de 18 anos, sem pré-requisitos adicionais.

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Três Lagoas está com inscrições abertas para três cursos gratuitos: atendimento pré-hospitalar, camareira, e manicure e pedicure. Cada curso tem carga horária e pré-requisitos específicos, com início em datas diferentes, visando atender a comunidade e aumentar as chances de empregabilidade.

Além da formação, o Senac acompanha de perto o desenvolvimento dos alunos. Um exemplo é Luiz Felipe Menardi, jovem aprendiz de 19 anos, que destaca a importância das aulas para o desempenho no trabalho e aprendizado prático. “Enquanto aprendemos coisas no Senac que podemos aplicar na empresa, como, por exemplo, mexer com o Excel, também aprendemos na empresa habilidades que podemos adaptar e usar no Senac. Um exemplo é a aula sobre nota fiscal. Como eu já lidava com notas fiscais na empresa, já tinha familiaridade com o assunto“.

Os interessados podem realizar as inscrições pelo site ou presencialmente na sede do Senac, localizada na avenida Antônio Trajano dos Santos, número 216, no Centro de Três Lagoas.