Senai de Três Lagoas apresenta projetos sobre economia de baixo carbono na COP 29

O Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa), de Três Lagoas, apresenta projetos de pesquisa para uma economia de baixo carbono no estande da Confederação Nacional da Indústria (CNI) durante a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29). O evento iniciou no dia 11 de novembro e seguirá até o dia 29 de novembro, em Baku, no Azerbaijão.

A COP29 tem como temas centrais as metas de redução das emissões de gases de efeito estufa e o financiamento para ações de combate e adaptação às mudanças climáticas. Além disso, outro tema importante das discussões será o domínio das tecnologias para uma economia de baixo carbono.

Durante o evento, o ISI Biomassa apresentou uma série de projetos inovadores voltados para a sustentabilidade e a transição para fontes de energia renováveis, em parceria com empresas do setor. Um dos principais destaques foi o ‘Macrofuel’, desenvolvido em colaboração com a CTG Brasil, com apoio da Embrapii e Aneel. Este projeto busca substituir combustíveis fósseis por alternativas renováveis por meio da criação de um biocombustível similar ao diesel, produzido a partir de óleo pirolítico extraído de plantas aquáticas.

Outra iniciativa relevante foi o ‘BPELLET’, uma solução para a destinação de resíduos agroindustriais. Em parceria com a Amêndoas do Brasil, também com apoio da Embrapii, o projeto transforma subprodutos do processamento de castanha de caju e biomassas residuais da agroindústria em um biocombustível sólido de alto desempenho, contribuindo para a redução de desperdícios e o aumento da eficiência energética.

Outro projeto de destaque apresentado foi o ‘Tupã’, desenvolvido em colaboração com o ISI Biomassa, a GALP e a UFRJ, com apoio da Embrapii e ANP. O objetivo do projeto é mitigar os impactos ambientais das emissões de gases de efeito estufa e adotar alternativas ambientalmente corretas em processos de alta relevância econômica, como a produção de petróleo e gás. O ‘Tupã’ propõe um protótipo de célula-reator capaz de converter CO2 e CH4, provenientes de diversas fontes de emissão, em combustíveis e produtos químicos renováveis, utilizando exclusivamente energia renovável.