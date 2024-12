Senai oferece cursos para atender demanda as industrias em Mato Grosso do Sul

Diante da quantidade de vagas que sobram no mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul, principalmente para atender à demanda das indústrias de celulose, o Senai, em parceria com as empresas Suzano e Mato Grosso do Sul Florestal, está promovendo cursos técnicos voltados para capacitar profissionais e atender à crescente demanda do setor florestal.

Em resposta à falta de mão de obra qualificada, o projeto oferece formação gratuita e bolsa de R$ 1 mil para os participantes, com destaque para o curso de operador de máquinas agrícolas, voltado principalmente para moradores de Água Clara.

Com duração de 240 horas e período integral de 30 dias, os cursos garantem ao participante o certificado de qualificação e aumentam as chances de contratação imediata nas indústrias parceiras, de acordo com o técnico em relações de mercado do Senai, Paulo Almeida. Embora priorize residentes de Água Clara, o curso aceita inscrições de interessados de outras localidades, desde que se responsabilizem por custos de estadia.

Paulo destacou que as vagas são definidas com base nas necessidades das indústrias. Além do curso de operador de máquinas agrícolas, outras formações em logística, administração e mecânica estão programadas para 2025, com o objetivo de atender ao mercado em expansão no estado. “O setor florestal tem crescido muito e exige profissionais altamente qualificados para operar equipamentos de alta tecnologia. A falta de mão de obra capacitada é um desafio que estamos enfrentando com iniciativas como essa”, explicou.