Série especial: infraestrutura é um dos grandes desafios da próxima gestão em Três Lagoas

O jornalismo do Grupo RCN inicia nesta semana uma série especial sobre os desafios que Três Lagoas enfrenta em diversas áreas.

A partir de 1º de janeiro de 2025, o prefeito eleito Cassiano Maia (PSDB), assumirá a prefeitura com a missão de liderar uma gestão que promete inovação e modernização. A primeira reportagem é sobre os desafios na infraestrutura.

Com a posse do prefeito eleito Cassiano Maia, marcada para 1º de janeiro de 2025, Três Lagoas inicia um novo capítulo com grandes expectativas e desafios. Entre as áreas que exigem atenção, a infraestrutura é uma das mais urgentes, pois afeta diretamente a qualidade de vida da população.

Alagamentos: o drama de bairros inteiros

Dona Maria Aparecida, moradora do Jardim Cangalha, é apenas uma das muitas vozes que denunciam os problemas causados ​​pelos alagamentos em épocas de chuva. “Já tive minha casa alagada várias vezes, inclusive no final do ano passado, e isso é muito constrangedor. Coloquei minha casa à venda porque não consigo mais viver com esse transtorno”, desabafa.

Os alagamentos têm impacto direto na saúde pública, na segurança e na valorização imobiliária. “As pessoas não querem comprar um imóvel numa rua que alaga”, reforça Maria, destacando a urgência de soluções para o problema.