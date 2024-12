Série especial: paciente compartilha sua trajetória após vencer o câncer de mama

Em meio a desafios, dor e incertezas, a artesã Andreia Fernandes, de 44 anos, encontrou na fé, resiliência e no apoio da comunidade a força para vencer o câncer de mama. Moradora de Três Lagoas, Andreia narra sua história de superação, que começou em janeiro de 2024 com a cirurgia que eliminou a doença.

A trajetória de Andreia com o câncer começou em 2010, quando seu marido, Célio Fernandes, foi diagnosticado com câncer de estômago. Ele faleceu três anos depois, deixando-a viúva e com uma dura realidade para enfrentar. Sete anos após a perda, Andreia descobriu um nódulo nas mamas durante um autoexame. “O dia do diagnóstico foi devastador. Eu perdi o chão e chorei muito”, relembra.

Iniciando o tratamento com quimioterapia, Andreia enfrentou complicações graves. A medicação afetou seu coração, forçando a interrupção do tratamento. Após nove meses de acompanhamento, ela foi liberada para a cirurgia, que ocorreu em 17 de janeiro de 2024. A mastectomia total trouxe esperança e, posteriormente, a notícia que transformaria sua vida: o câncer havia desaparecido.