Sesi de Três Lagoas oferece curso gratuito de informática para quem tem 60 anos

Os interessados em participar do projeto podem se inscrever nas Bibliotecas da Indústria do Conhecimento SESI (BICs) de Três Lagoas.

“Então, com a área digital, a gente quis trazer essa inclusão não só para os jovens, mas para os adultos, para os idosos, que muitas vezes têm muita dificuldade em ter acesso à internet. Então, muitos não conseguem acessar o WhatsApp, fazer uma transferência de banco, enviar um arquivo, e com isso eles acabam sofrendo muitos golpes”.

A técnica do SESI, Ellyda Alves, explica o objetivo do projeto:

Para muitos, enviar uma mensagem no WhatsApp é algo simples, mas para outros representa um desafio, o que pode gerar dificuldades com e-mails e exposição a golpes. O projeto 60 Mais do SESI surge para atender a essa necessidade de inclusão digital.

“Isso, aqui em Três Lagoas nós possuímos duas bibliotecas descentralizadas, que são as BICs, as Bibliotecas da Indústria do Conhecimento SESI, e lá o idoso, ele vai até a unidade e faz um preenchimento de cadastro presencial. E lá ele, com o instrutor, ele agenda o melhor horário para que ele consiga ter esse tipo de instrução”, detalha Ellyda.

O curso abrange o uso de celulares e computadores para atividades do dia a dia, como acessar extratos bancários, e-mails e WhatsApp.

“Exatamente. A ideia principal é trazer aquilo que é tão fácil pra gente e tão difícil pra eles, pra que eles consigam ter essa facilidade e fluidez que a gente tem. Que eles consigam acessar o banco, mandar imagens, mandar foto do netinho, fazer um pix, que hoje em dia tudo é pix”, explica a técnica do SESI.

Informações importantes

Para informações sobre prazos de inscrição e limite de vagas, é necessário entrar em contato diretamente com as bibliotecas. O curso tem carga horária de 30 horas, com horários flexíveis a serem combinados com os instrutores.

As bibliotecas do SESI em Três Lagoas estão localizadas no Vila Nova, na Rua José Amílcar Congro Bastos, e no Parque São Carlos, na Rua Irmãos Cameschi.