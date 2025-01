SIG prende receptador por compra de bateria furtada em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu em flagrante, na manhã de terça-feira, um homem de 20 anos, suspeito de receptação de uma bateria veicular furtada. A detenção ocorreu por volta das 8h30, no Jardim das Paineiras, local conhecido por registros de tráfico de entorpecentes.

A bateria, avaliada em cerca de R$ 2 mil, foi furtada de um caminhão no dia 25 de dezembro de 2024, na avenida Filinto Muller. Durante o interrogatório, o suspeito afirmou ter adquirido o objeto por R$ 350 via um aplicativo de vendas, mas a instalação do item no veículo dele reforçou as suspeitas de origem ilícita.