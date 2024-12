Sindicato dos Corretores de Imóveis realiza ações em Três Lagoas

O Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis-MS) está ampliando as iniciativas para melhorar as condições de trabalho e capacitação dos corretores no interior do estado. Em Três Lagoas, a entidade já começou a implementar ações para atender a categoria, que é composta por cerca de 420 profissionais, sendo 40% mulheres.

De acordo com a presidente do sindicato, Luciana de Almeida, o objetivo é replicar os serviços oferecidos em Campo Grande, incluindo capacitação constante, orientação jurídica e benefícios exclusivos por meio de convênios com empresas locais. “Estamos trazendo para Três Lagoas palestras e cursos mensais voltados à atualização dos corretores, já que o mercado imobiliário está em constante evolução. Além disso, oferecemos suporte jurídico para mediar negociações e enfrentar desafios do setor, como questões relacionadas a cartórios e órgãos públicos que podem dificultar o andamento dos negócios”, explicou Luciana.