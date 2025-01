Sindicato dos Servidores Públicos de Três Lagoas busca segurança e melhorias com nova gestão municipal

Na manhã desta quinta-feira (23), a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM) de Três Lagoas, Luciana Braçal, participou de uma entrevista no programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, abordando questões prioritárias para os trabalhadores do município, especialmente no contexto de uma nova gestão administrativa.

Entre os tópicos destacados, Luciana enfatizou a necessidade de maior segurança para servidores que atuam em unidades de saúde e assistência social. “Os trabalhadores estão expostos a situações de violência, principalmente quando há conflitos relacionados à prestação de serviços. Não se trata apenas de proteger o patrimônio, mas de garantir a segurança física e mental dos profissionais que estão na linha de frente”, afirmou a presidente.

O sindicato protocolou um ofício junto à Prefeitura, solicitando medidas como a presença de seguranças capacitados para lidar com situações de tensão. “A presença de uma figura de apoio no ambiente de trabalho pode evitar situações de intimidação, especialmente em locais onde há predominância de servidoras mulheres”, destacou Luciana, mencionando o impacto dessas condições na saúde mental e no desempenho dos servidores.

Reivindicações em pauta

A presidente também abordou outras demandas do sindicato, incluindo questões trabalhistas como carga horária, condições de trabalho e valorização dos servidores. Segundo ela, a nova administração municipal, liderada pelo prefeito Cassiano Maia, tem demonstrado abertura ao diálogo. “Estamos sentindo um cuidado inicial com os servidores e acreditamos que esse respaldo refletirá na qualidade do serviço público prestado à população”, declarou Braçal.