Suspeito é preso por violência doméstica e injúria racial no Jardim das Violetas

Um homem, de 36 anos, foi preso no bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas, após agredir fisicamente uma mulher, de 42 anos, e ainda proferir xingamentos, enquadrados como injúria racial, contra uma jovem de 17 anos. O caso foi registrado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal dolosa, discriminação racial, ameaça e ocorreu na véspera do Natal (24).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 10h35, a equipe foi acionada para comparecer à rua do Escultor. A adolescente que testemunhou os fatos, relatou que o suspeito agrediu a mulher com socos, causando ferimentos no olho direito e pelo corpo. Ela relatou ainda que, no período da manhã, o agressor já havia sido denunciado à PM pelo Disk 190, porém, ele conseguiu fugir antes da chegada da equipe policial. No entanto, na segunda agressão, foi impedido de continuar pelos vizinhos, que interviram.