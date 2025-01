Suspeitos de duplo homicídio em Três Lagoas teriam efetuado mais de 17 disparos

A Polícia Civil de Três Lagoas montou uma força-tarefa para investigar o duplo homicídio que ocorreu, na noite de terça-feira (21), no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas. Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram executados com vários tiros. Moradores relataram ao JPNews que foram efetuados pelos menos 17 disparos na rua 37, onde ocorreu a execução.

As marcas dos tiros ficaram no muro de uma residência e no portão de outra casa. Na manhã desta quarta-feira (22), foi realizada uma mobilização para tentar identificar os suspeitos envolvidos no crime, com o apoio da 1ª, 2ª e 3ª Delegacias, além do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Vários delegados estiveram no local e conversaram com os familiares e moradores em busca de informações sobre a ação criminosa. O inquérito aberto foi encaminhado para o SIG.

Entenda o caso