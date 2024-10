Suzano abre 36 vagas para programa de estágio técnico em Três Lagoas

A Suzano está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2025 “Plante o Futuro”. Somente em Mato Grosso do Sul, são 65 vagas ofertadas, sendo 36 delas direcionadas à Unidade de Três Lagoas.

Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas precisam ter 18 anos ou mais; estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados, com formação prevista para março de 2026 ou posterior, mantendo o vínculo com a instituição de ensino por pelo menos um ano letivo, a partir da data de admissão. Também é preciso ter acesso e/ou mobilidade aos locais de trabalho e disponibilidade para trabalhar por 6 horas diárias.

Os(as) candidatos(as) interessados(as) em concorrer a uma das vagas ofertadas na unidade de Três Lagoas, precisam estar matriculados (as) nos seguintes cursos: Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica, Automação Industrial, Papel e Celulose, Química, Administração, Logística, Contabilidade, Florestal, Agrícola e Segurança do Trabalho.