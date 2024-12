Suzano inicia projeto pioneiro com eixo elétrico em bitrens para logística sustentável

A Suzano deu início ao Projeto Eixo Elétrico, uma iniciativa inovadora que visa melhorar a eficiência e sustentabilidade das operações logísticas. O projeto consiste na instalação de um eixo elétrico em caminhões bitrem, com o objetivo de otimizar o consumo de combustível e reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

O primeiro caminhão adaptado com essa tecnologia está em operação no transporte de celulose na Unidade de Três Lagoas da empresa. O eixo elétrico oferece potência adicional durante subidas e permite a recarga das baterias em descidas e frenagens, aproveitando o movimento do veículo.

Segundo Thiago Francisco Sanches Kumagai, gerente de Logística Industrial da Suzano em Três Lagoas, a inovação faz parte do compromisso da empresa de reduzir o consumo de recursos fósseis e combater as mudanças climáticas. “Acreditamos que inovação e sustentabilidade precisam caminhar juntas. A adoção desta tecnologia visa aumentar a eficiência da frota com energia limpa, diminuindo o uso de combustíveis fósseis e a emissão de gases”, afirmou Kumagai.