Suzano segue com processos seletivos abertos para Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo

A Suzano segue com nove oportunidades de emprego em diferentes áreas para atender as operações em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo. As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas e podem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.

Para Três Lagoas, são cinco vagas abertas: Coordenador(a) de Governança e Processos (colheita florestal); Líder de Laboratório; Soldador(a); Técnico(a) de Suprimentos I e Técnico(a) de Almoxarifado I. Em Ribas do Rio Pardo, há quatro processos seletivos em andamento: Agente Florestal; Assistente Administrativo II (temporária); Bombeiro(a) e Técnico(a) de Segurança do Trabalho I – Industrial.

Ribas do Rio Pardo

Agente Florestal, inscrições até 11/02/2025.

Assistente Administrativo II (temporária), inscrições até 11/02/2025.

Técnico(a) de Segurança do Trabalho I – Industrial, inscrições até 16/02/2025.

Bombeiro(a), inscrições até 28/02/2025.

Três Lagoas