Tatus-canastra do Parque do Pombo passam a ser monitorados por GPS para estudo e preservação

Um marco histórico para a conservação do Cerrado foi registrado, na madrugada de quarta-feira (8), no Parque Natural Municipal do Pombo, em Três Lagoas. Uma fêmea adulta de tatu-canastra, espécie ameaçada de extinção, foi capturada para o início de um monitoramento inédito na região, realizado pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas) em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea).

A captura representa um avanço no estudo e conservação da espécie. “Essa fêmea adulta, com 34 quilos e 1,45 metro, já vinha sendo registrada nas nossas armadilhas fotográficas desde 2022. Ela é saudável, com escamas muito bonitas, e vive dentro do PNMP em uma área bem preservada do Cerrado. O monitoramento com transmissores de GPS permitirá entender melhor a movimentação desse animal e o uso da paisagem tanto dentro quanto fora do parque, e identificar os corredores ecológicos que ligam o parque a fragmentos de mata nativa ao redor”, explicou Gabriel Massocato, coordenador do Projeto Tatu-canastra.

O projeto, que já monitora a espécie no Pantanal desde 2010, onde 44 indivíduos foram acompanhados, expande sua atuação para o Cerrado, ampliando os horizontes da ciência. “Com o GPS, teremos informações detalhadas sobre deslocamentos noturnos, áreas de uso preferenciais e padrões comportamentais. Isso nos ajudará a dialogar com as comunidades locais sobre a importância de conservar áreas essenciais para a sobrevivência da espécie”, destacou Massocato.

Para Flávio Fardin, da Semea, a parceria com o Icas é motivo de orgulho. “Estamos muito felizes com a captura do primeiro tatu-canastra aqui no parque. Pudemos acompanhar a coleta de amostras biológicas e diversas medidas do animal, informações fundamentais para compreender o comportamento dessa espécie no bioma Cerrado. São dados inéditos que enriquecem o conhecimento científico e fortalecem a conservação”, afirmou.

O Parque Natural Municipal do Pombo desempenha um papel estratégico na conservação da biodiversidade. Durante mais de dois anos, o Projeto Tatu-canastra trabalhou com um grid de 80 câmeras que já registrou espécies raras como o cachorro-vinagre e outras ameaçadas de extinção, como o lobo-guará e a onça-parda.