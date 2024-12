Teatro gratuito “Click, diversão fora da tela” será nesta sexta-feira em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (13), às 19h, Três Lagoas promove o espetáculo “Click, diversão fora da tela” no Galpão da NOB. A peça, com entrada gratuita e classificação livre, propõe uma reflexão sensível e atual sobre o equilíbrio entre o mundo digital e as brincadeiras tradicionais. A ação é promovida pelo Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), em conjunto do Núcleo de Teatro.

Escrita por Wagner Pincela e Lucas Spirandeli, a história acompanha Tecna, uma pré-adolescente que dedica toda a atenção às redes sociais. No entanto, ao lado da irmã Cecília e de uma turma inusitada, Tecna embarca em uma aventura fantástica que resgata a importância do brincar e da convivência além das telas.

Com nove jovens atores em cena, o espetáculo é resultado do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Teatro ao longo de 2024, que envolveu técnicas de improvisação, voz, corpo e presença cênica. Cada personagem carrega traços da personalidade do ator que o interpreta, o que enriquece ainda mais a apresentação.