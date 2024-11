Tempo muda e tem previsão de chuva para Três Lagoas

O dia será marcado por pancadas de chuvas em áreas isoladas. A terça-feira (12), será de sol com aumento de nebulosidade, e pode chover qualquer hora em pontos isolados, em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada em áreas isoladas da costa Leste de Mato Grosso do Sul. Essa situação meteorológica ocorre devido a aproximação e o avanço de uma nova frente fria, aliado ao deslocamento de cavados.