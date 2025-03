Time sub-17 de basquete de Três Lagoas é campeão invicto da 1ª Copa Bolsão

O time de basquetebol masculino sub-17, que representa Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) brilhou na 1ª Copa Bolsão, realizada nos dias 8 e 9 de março, pela Secretaria Municipal de Água Clara.

A equipe sagrou-se campeã de forma invicta no torneio que reuniu cinco cidades da região de Mato Grosso do Sul, sendo elas: Água Clara, Três Lagoas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo e Cassilândia.

O técnico Leandro Reis conta sobre os bastidores do torneio e o preparo da equipe para a disputa desta e das próximas competições. “Esse torneio foi uma ideia dos professores das cidades da região, para colocar os alunos em competições. Temos nos preparado e conseguimos desempenhar bem lá. Vem aí os jogos da juventude que está previsto para maio e já estamos nos preparando desde o ano passado. Coloco sempre na cabeça deles (alunos) que a preparação é fundamental”, explicou.