Tonhão aposta em inovação, juventude e diálogo para modernizar a Câmara Municipal

Ao completar seus primeiros 100 dias como presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, o vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão (PSDB), fez um balanço otimista e cheio de metas concretas. Em entrevista ao RCN Notícias, o parlamentar destacou uma gestão marcada por presença constante, aproximação com a população e foco na modernização do Legislativo.

“Eu me dedico muito à função. Chego às 7h da manhã na Câmara, e muitas vezes só saio à noite. Esse compromisso aumentou muito desde que assumi a presidência”, afirmou Tonhão. Segundo ele, os primeiros meses foram intensos, com atenção tanto às demandas administrativas da Casa quanto ao suporte aos vereadores — especialmente aos oito parlamentares de primeiro mandato que compõem a atual legislatura, composta por 15 membros.

A gestão atual vem se destacando por iniciativas que visam humanizar e tornar a Câmara mais eficiente e conectada com a sociedade. Entre as principais ações, estão o resgate histórico dos 110 anos da Câmara com a criação de um livro comemorativo e de um selo institucional, a reformulação da identidade visual do Legislativo e a ampliação de projetos educacionais como o Parlamento Jovem e o Parlamento Mirim.

Juventude e formação cidadã

O Parlamento Jovem foi instituído por unanimidade e já está em fase de implementação. Alunos entre 13 e 18 anos poderão vivenciar o cotidiano legislativo, com sessões mensais e mandatos simbólicos. No segundo semestre, a iniciativa será ampliada com o Parlamento Mirim, voltado para crianças entre 9 e 12 anos.

“Queremos aumentar o contato do Legislativo com a comunidade. Levar os jovens para dentro da Câmara é formar cidadãos mais conscientes. Esse é o caminho”, explicou Tonhão, que também ampliou o projeto de visitas guiadas — que antes ocorriam mensalmente e agora serão semanais, com uma média de 300 a 450 estudantes por mês.

Modernização

Tonhão também enfatizou o desafio de conhecer em profundidade todos os setores da Câmara, que conta com quase 200 servidores. “Estamos investindo na integração das equipes e na valorização do corpo técnico, que é extremamente qualificado”, disse.

A gestão atual promoveu encontros de integração entre vereadores e assessores e está desenvolvendo um projeto de resolução para estabelecer missão, visão e valores institucionais da Câmara — algo inédito na história do Legislativo três-lagoense.