Trabalho e saúde em debate: 2ª Conferência Municipal acontece nesta sexta-feira em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Conselho Municipal de Saúde (CMS), convida todos os trabalhadores e trabalhadoras a participarem da 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (2ª CMSTT), que será realizada nesta sexta-feira, 11 de abril, das 07h30 às 12h, no Plenário da Câmara Municipal de Três Lagoas.

Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, o evento reunirá representantes sindicais, profissionais da saúde, gestores e a população em geral para dialogar e refletir sobre os desafios e avanços nas políticas de saúde voltadas ao mundo do trabalho.

Durante a conferência, serão debatidos três eixos temáticos fundamentais:

Eixo I – Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

Eixo II – Novas relações de trabalho e impactos na saúde

Eixo III – Participação popular e controle social

A 2ª CMSTT é um espaço democrático e participativo onde todos poderão contribuir com propostas, ideias e experiências para fortalecer a saúde e a segurança dos trabalhadores em seus ambientes laborais.

Participe também das Pré-Conferências!